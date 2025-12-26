Пентагон допустил ошибку в сообщении об ударах по Нигерии

Пентагон допустил ошибку в посте о нанесении ударов по «Исламскому государству» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) в Нигерии. На это обратило внимание РИА Новости.

Отмечается, что в публикации военного ведомства говорилось об ударе по штату Собото (правильное название — Сокото). Пост был удален, а через час было опубликовано новое сообщение с корректной информацией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о нанесении «смертоносных» ударов по террористам ИГ в Нигерии. Он предупредил, что жертв среди террористов будет намного больше, если они продолжат истреблять христианское население Нигерии.