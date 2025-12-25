В Чернигове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Чернигове на севере Украины на фоне воздушной тревоги, пишет "Общественное".

© ГСЧС Украины

"В Чернигове слышен взрыв" – поделились подробностями авторы публикации.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Черниговской области звучит воздушная тревога.

Удары по инфраструктуре Украины Вооруженные силы Украины начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористического акта на Крымском мосту, за которым, по оценке властей РФ, стояли специальные службы бывшей советской республики. Удары наносятся в том числе по объектам ОПК, военного управления и связи по всей Украине. При этом официальный спикер Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что ВС РФ в боях с украинской армией не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.