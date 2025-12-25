Папа Римский обратился с призывом к России и Украине

Папа Римский Лев XIV во время рождественского послания в Ватикане призвал Украину и Россию к прямому и уважительному диалогу.

Слова понтифика приводит CNN.

«Пусть прекратится грохот оружия, и пусть вовлеченные стороны при поддержке и приверженности международного сообщества найдут в себе мужество для участия в искреннем, прямом и уважительном диалоге», — заявил он.

Понтифик также обратил внимание на бедственное положение жителей сектора Газа, вынужденных «укрываться в палатках от дождя, ветра и холода», и призвал к состраданию в отношении мигрантов, покинувших свои дома из-за вооруженных конфликтов.

Ранее Лев ХІV заявил, что отсутствие 24-часового рождественского перемирия на Украине вызывает у него большую печаль.