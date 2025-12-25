Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал мирный план украинского лидера Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что Киев не в том положении, чтобы диктовать условия. "Поэтому 20 пунктов, 25 или 15 за авторством Украины - не имеет никакого значения. Она объект договоренности, а не субъект. Поэтому будем ждать, когда о договоренностях заявят великие державы: США или Россия. Обсуждать предложение Зеленского - бессмысленно", - считает Малофеев. Он добавил, что планы Украины не имеют смысла, пока не будут одобрены Вашингтоном или скорректированы Москвой. Накануне Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа - в материале "Газеты.Ru".