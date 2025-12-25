Китай назвали бенефициаром политики Трампа

Китай находится в ряду стран, которые в 2025 году лишь выиграли от политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет американский журнал The Foreign Policy (FP).

«В начале своего президентского срока Трамп резко повысил пошлины на китайский экспорт в США, но столь же быстро снизил их после октябрьской встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее. Эта встреча привела к торговому перемирию , которое в целом было воспринято как несколько более выгодное для Китая», — отмечает издание.

Кроме того, продолжают авторы материала, в новой стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов не предусмотрено никаких уступок Тайваню, как одному из ключевых союзников американцев, что «Пекин, вероятно, приветствует».