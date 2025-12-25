Китай назвали бенефициаром политики Трампа

Lenta.ruиещё 1

Китай находится в ряду стран, которые в 2025 году лишь выиграли от политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет американский журнал The Foreign Policy (FP).

Китай назвали бенефициаром политики Трампа
© Лента.Ru

«В начале своего президентского срока Трамп резко повысил пошлины на китайский экспорт в США, но столь же быстро снизил их после октябрьской встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее. Эта встреча привела к торговому перемирию , которое в целом было воспринято как несколько более выгодное для Китая», — отмечает издание.

Кроме того, продолжают авторы материала, в новой стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов не предусмотрено никаких уступок Тайваню, как одному из ключевых союзников американцев, что «Пекин, вероятно, приветствует».