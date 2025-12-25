Пашинян раскрыл детали разговора с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ходе встречи в Санкт-Петербурге обсудил с президентом России Владимиром Путиным восстановление железных дорог, соединяющих Армению с Азербайджаном и Турцией. Слова премьера передает Minval.

Пашинян сообщил, что одной из главных тем его беседы с Путиным стало восстановление участков железной дороги, которые находятся в концессионном управлении компании «Южно-Кавказская железная дорога». В частности, речь идет о линиях в Иджеване, Ерасхе и Ахурике. Они соединяют Армению с Турцией, Азербайджаном и эксклавом Нахичевань.

18 декабря Пашинян обратился к России с просьбой заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию.