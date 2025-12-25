Фон дер Ляйен понадеялась на мир на Украине в новом году

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в рождественском обращении выразила надежду на урегулирование конфликта на Украине в 2026 году. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

«Мы особенно думаем о наших друзьях на Украине. Мы надеемся, что наступающий год наконец принесет справедливый и прочный мир, а в конечном итоге и безопасное, процветающее будущее в нашем Союзе», — сказано в публикации.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о приближении к урегулированию конфликта на Украине. «Я думаю, что мы решили большую часть вопросов. Так что мы приближаемся [к урегулированию]. Мы ближе, чем когда-либо», — сказал постпред.

До этого, 24 декабря, президент Владимир Зеленский публично раскрыл детали проекта мирного соглашения, который обсуждается на переговорах. В них есть пункт, что Украина станет членом Евросоюза в определенное время.