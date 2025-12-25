Китай предупредил о решительном ответе в случае провокаций с Тайванем

Китайская армия готова немедленно и решительно ответить на любые провокации, связанные с Тайванем. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган в ходе брифинга в четверг.

Он дал ясно понять, что Народно-освободительная армия (НОАК) находится в постоянной боевой готовности.

Пекин последовательно рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть своей территории. Установление или поддержание дипломатических отношений с Китаем, по официальной позиции, невозможно без признания принципа «одного Китая».

«НОАК постоянно находится в состоянии готовности, готова к бою в любой момент и гарантированно одержит победу, решительно подавив любые попытки сепаратизма, направленного на независимость Тайваня, и внешнего вмешательства», — заявил Сяоган.

Спикер китайского оборонного ведомства подчеркнул, что, несмотря на искреннее стремление к мирному воссоединению, Китай оставляет за собой право на любые необходимые меры. Любые действия, которые будут расценены как переход «красных линий» сепаратистскими силами, вынудят военных дать немедленный и жёсткий ответ.