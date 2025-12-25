Представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским план по завершению конфликта на Украине никак не учитывает условия Российской Федерации, заявил подполковник американской армии запаса Дениэл Дэвис в социальной сети X (бывшая Twitter).

Автор публикации предположил, что это, по всей вероятности, последний шанс для Запада добиться чего-то хорошего для Украины.

Если западные страны и Киев откажутся пойти на какие-либо из основных условий Российской Федерации, то единственным оставшимся путем для Москвы будет военное продвижение, в ходе которого Запад пожертвует Украиной, поделился своей точкой зрения Дэвис.

Отставной подполковник ВС США отметил, что вариант украинской стороны никак не поспособствует урегулированию конфликта.