Обзор иноСМИ: разногласия по «цензуре» в Европе и «дипломатическая диета» США

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© OLIVIER MATTHYS/EPA/TACC

Европейские лидеры обвинили США в «запугивании и принуждении»

Европейские лидеры, в том числе и президент Франции Эммануэль Макрон, обвинили США в «принуждении и запугивании» после того, как Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении пяти европейцев, принимавших участие в разработке Закона о цифровых услугах (DSA). Их слова приводит британская газета The Guardian.

Комментируя введение ограничений, госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что США не намерены «терпеть вопиющие акты экстерриториальной цензуры». В свою очередь европейские лидеры поддержали закон, регулирующий деятельность американских технологических компаний.

«Правила, регулирующие цифровое пространство Евросоюза, не должны устанавливаться за пределами Европы», — заметил Эммануэль Макрон.

США предложили Лукашенко средство для похудения

Администрации США удалось наладить хорошие отношения с президентом Белоруссии в том числе и благодаря тому, что представитель американского лидера Джон Коул предложил Александру Лукашенко средство для похудения. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, президент Белоруссии заинтересовался тем, как похудел американский посланник, и тот поделился своим опытом, что стало «моментом неожиданной близости».

«В итоге в прошлом месяце Лукашенко отпустил на свободу 123 узника, включая нобелевского лауреата Алеся Беляцкого и оппозиционера Марию Колесникову. Всего же с приходом Трампа Белоруссия освободила свыше 250 задержанных из 10 стран (…) В ответ США сняли санкции с экспорта белорусских калийных удобрений, а также разблокировали поставки запчастей от Boeing», — отмечается в статье.

Отношение России к мирному плану

Россия рассматривает согласованный США и Украиной мирный план, основные пункты которого озвучил Владимир Зеленский, лишь как отправную точку для продолжения переговоров, так как не увидела в нем «важные положения» и ответы на ряд вопросов. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Bloomberg.

По словам источника издания, российская сторона настаивает на гарантиях о нерасширении НАТО, нейтральном статусе Украины, на ограничении численности украинской армии и четко определенном статусе русского языка. «Россия также хочет получить ясность в вопросе снятия санкций и возврата сотен миллиардов долларов замороженных российских государственных активов на Западе», — говорится в статье.

«Выход есть, но только один»: путь к новой Евразии

У европейских стран, России и Китая все еще есть возможность не допустить большой войны на континенте и вернуться к идее создания безопасной зоны сотрудничества от Атлантики до Тихого океана. К такому выводу пришел обозреватель Advance Антун Роша.

По мнению колумниста, нынешняя политическая обстановка не предполагает, что идея евразийской зоны безопасности может быть реализована, но «мир, который ждет нас послезавтра (а это новое поколение после нынешних лидеров), все же менее предсказуем, чем нам внушает пропаганда». При этом в Европе достаточно людей, которые недовольны разрывом экономических связей с Россией.

Среди вариантов развития ситуации он видит как «широкий договор о нераздельной безопасности», так и «тихую нормализацию».

«Мирная Евразия не будет миром справедливости. Вероятно, останется ряд «замороженных несправедливостей» (…) Но мы вынуждены выбирать: или борьба с экономической несправедливостью, либо безумная война между Европой и Россией», — констатировал Антун Роша.

Репке назвал ложью данные Deep State о ситуации на Украине

Карта проекта Deep State не отражает реальную ситуацию на фронте, как минимум, в Днепропетровской и Запорожской областях, и «отстает от продвижения России более чем на месяц». Такое мнение высказал в соцсети Х журналист Юлиан Репке.

По его мнению, ситуация с картой Deep State — «довольно странная».