Армения задумала новую меру против церкви

Правительство Армении поддержало законопроект об ограничении права на безвозмездное получение земли Армянской апостольской церковью (ААЦ) и он будет в скором времени отправлен в парламент.

Об этом сообщает «АрмИнфо».

«Правительство Армении предлагает внести поправки в Земельный кодекс, согласно которым отныне общинные и государственные земли будут предоставляться Первопрестольному Святому Эчмиадзину для строительства и содержания церквей не на правах собственности, а только на правах безвозмездного пользования», — отмечается в материале.

При этом отмечается, что причины такого изменения закона и мотивы правительства неизвестны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил установить государственные флаги в церквях. Пашинян также предложил исполнять государственный гимн перед воскресной службой.

Пашинян представил дорожную карту "по обновлению Армянской церкви"

В мае начался публичный конфликт Пашиняна с Армянской апостольской церковью. Премьер объяснял это тем, что в армянской церкви складывается система наследования имущества и должностей, что противоречит канонам. При этом ААЦ критически относилась к политике премьера по конфликту в Нагорном Карабахе.