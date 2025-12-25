Депутат Европарламента Катарина Барли заявила, что президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск «объединились» против Еврокомиссии. Об этом сообщает telegram-канал «Пул N3».

По ее словам, разрушение ЕС «было целью Путина на протяжении многих лет», а после разработки новой стратегии нацбезопасности к нему присоединились США.

«И их цели ясны. Слабый и разделенный европейский континент, поляризованное общество и крайне правая партийная власть», — заявила Барли.

Она добавила, что Путин, Трамп и Маск «объявили войну» Еврокомиссии и хотят, чтобы ее руководство ушло.

Ранее экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что ЕС выставляет себя посмешищем, постоянно заявляя о якобы неминуемой угрозе со стороны России. По его мнению, такие заявления не имеют ничего общего с обеспечением безопасности, а лишь демонстрируют «очевидную интеллектуальную пустоту» Евросоюза.