Джо Байдена задвинули за спины родственников на праздничной фотографии

На Рождество бывший президент США Джо Байден поделился в своем аккаунте в соцсетях странной семейной фотографией, на которой он был почти незаметен.

83-летний Байден разместил фотографию себя и семи членов своей семьи в канун Рождества, написав: "Желаю вам спокойного и радостного сочельника, наполненного любовью".

На удивление 46-й президент США не оказался в центре внимания, как это часто бывает у семейных патриархов, отмечает The New York Post. Главное место на фото заняли сын Хантер Байден и его старшая дочь Мэйзи.

Лицо самого бывшего президента лишь частично видно в углу за бывшей первой леди Джилл Байден. Дочь Джо Байдена Эшли, жена Хантера Мелисса Коэн и еще двое внуков также представлены на семейном фото.

"Мне понадобилось время, чтобы тебя найти, чемпион", - написал один из пользователей X (сервис заблокирован в РФ), разместив крупный скриншот местоположения Байдена. "Где Джо?" - написал другой.

Впрочем, нашлись и пользователи, которые выразили пожелания здоровья Байдену, который борется с четвертой стадией рака простаты, распространившегося на кости.

Байден - самый возрастной человек из занимавших пост президента США в прошлом году был вынужден отказаться от попытки быть избранным на второй срок из-за позиции ряда демократов, которые считали его непригодным после катастрофического выступления на дебатах против президента Трампа.