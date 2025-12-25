В Софии вандалы вновь осквернили могилу советских воинов

Вандалы в среду вновь осквернили братскую могилу советских солдат в софийском квартале Лозенец. Как сообщает корреспондент ТАСС, на скульптурную группу, барельефы и памятные плиты с именами погибших воинов нанесены надписи черной и красной красками.

В посольстве России в Болгарии подсчитали, что это нападение стало "восьмым безнаказанным актом вандализма против общего российско-болгарского мемориального наследия за текущий год".

"Удручающая периодичность постыдных проявлений нетерпимости в очередной раз демонстрирует отсутствие должного внимания болгарской стороны к взятым на себя договорным обязательствам по взаимному сохранению воинских монументов и памятников культуры в соответствии с положениями Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Болгарией от 4 августа 1992 года и Соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области культуры, образования и науки от 19 апреля 1993 года", - указано в публикации российского дипломатического представительства в социальных сетях.

Дипломаты выразили надежду, что компетентные болгарские органы приведут захоронение в должный вид, проведут тщательное расследование инцидента и привлекут к ответственности виновных, а также примут необходимые меры, чтобы не допускать подобных акций в будущем.

В братской могиле в квартале Лозенец похоронены 154 человека - советские солдаты и офицеры.