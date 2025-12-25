Лукашенко опубликовал рождественское поздравление

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством по григорианскому календарю, которое отмечается католиками, протестантами и рядом православных церквей 25 декабря. Его слова опубликованы на официальном интернет-портале президента.

«Сокровенность Рождества приносит духовную радость, объединяет в молитве и напоминает о том, что жизнь является бесценным даром», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко пожелал соотечественникам крепкого здоровья, добра и счастья. Он также выразил уверенность, что христианские ценности будут и далее способствовать сохранению мира и согласия в обществе.

