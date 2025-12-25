Правительство Германии выступает в роли лоббиста так называемого «репарационного кредита» для Украины в ЕС, пытаясь этим прикрыть прямое посягательство на суверенную собственность России. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Посол отметил, что правовых механизмов для изъятия активов нет, а любые несогласованные с Россией операции с ними чреваты серьезными негативными последствиями для инициаторов, включая репутационные издержки для ЕС.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может подорвать основы современного финансового миропорядка.

Еврокомиссия предлагала использовать замороженные российские активы (от 185 до 210 млрд евро) для кредита Украине. Согласно плану, Киев условно вернет средства после окончания конфликта и в случае «выплаты Москвой материального ущерба». В МИД РФ называли такие идеи оторванными от реальности и заявляли, что Брюссель занимается воровством российских активов.