В Одессе снова ввели отключения электроэнергии

Аварийные отключения электроэнергии были введены в Одессе. Об этом сообщил глава военной городской администрации (ВГА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Ситуация в городе остается контролируемой. По Одессе введены вынужденные аварийные отключения с целью недопущения перегрузки поврежденного оборудования», — написал чиновник.

По его словам, сотрудники украинской энергокомпании ДТЭК занимаются локальными ремонтными работами.

Ранее, 22 декабря, в Одессе на юге Украины получил повреждения объект инфраструктуры, из-за чего город частично остался без света.