Что произошло в мире 25 декабря: аномальный ледяной дождь и катастрофа Ту-154 под Сочи

25 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — аномальный ледяной дождь и катастрофа Ту-154 под Сочи. Подробности — в материале «Рамблера».

Аномальный ледяной дождь

25-26 декабря 2010 года Москву и область накрыло необычное погодное явление — ледяной дождь. Причиной стал резкий перепад температур между высотой и поверхностью Земли. На высоте 1,3-1,5 километра образовался теплый слой воздуха с температурой 3,5 градуса выше нуля. Снежинки, попадая в этот слой, таяли, но затем охлаждались в более холодном приземном воздухе (около 4 градусов мороза) и мгновенно замерзали. В результате на земле сформировался слой льда толщиной до 2,5 сантиметров. В Москве из-за этого стихийного бедствия было повалено или уничтожено до 50 тысяч деревьев.

Катастрофа Ту-154 под Сочи

25 декабря 2016 года в Сочи произошла авиакатастрофа. Самолет Ту-154Б-2 российских Военно-воздушных сил потерпел крушение, в результате чего погибли 92 человека. Инцидент случился утром, когда авиалайнер, следовавший по маршруту Москва — Сочи — Латакия, только что взлетел из сочинского аэропорта. Через минуту и десять секунд после взлета самолет рухнул в Черное море и полностью разрушился. На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, все они погибли. Расследование причин катастрофы было завершено в ноябре 2019 года, однако его результаты были засекречены.

Коронация Карла Великого

25 декабря 800 года в Риме Карл Великий получил титул «император Запада». Коронация состоялась на праздничной мессе в базилике Святого Петра. Папа Лев III возложил корону на голову Карла. Это событие провозгласило восстановление Западной Римской империи. Франкское королевство превратилось в империю. Официально она стала называться «Империя Запада», а в истории ее именуют Франкской или Каролингской империей.

Появление первого европейского поселения в Новом Свете

25 декабря 1492 года Христофор Колумб основал на острове Эспаньола, ныне известном как Гаити, первое европейское поселение в Новом Свете — Ла-Навидад или «Рождество». Оно было возведено на северном побережье и построено из обломков испанского корабля «Санта-Мария». Однако уже через год Ла-Навидад был разрушен. Во время второго путешествия, прибыв на остров 27 ноября 1493 года, Колумб надеялся увидеть процветающее поселение. Но вместо этого он обнаружил на берегу 11 мертвых тел своих соотечественников и узнал, что Ла-Навидад подвергся нападению. Местное племя таинов рассказало ему, что поселенцы жестоко обращались с коренными жителями, что и стало причиной их гибели.

Академик Йозеф Адам Браун получил твердую ртуть

25 декабря 1759 года физик Йозеф Адам Браун в Санкт-Петербурге получил твердую ртуть, используя охлаждающие смеси при температуре до −56 °С. Через несколько дней он повторил эксперимент с Михаилом Ломоносовым. О своих успехах Браун доложил на заседании Академии наук в докладе «О удивительной стуже».