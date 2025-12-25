Запад пытается столкнуть Россию и Турцию на Украине

Никита Бородкин

Страны Запада рассчитывают спровоцировать Турцию и Россию на военное столкновение на Украине, чтобы ослабить обе страны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.

Ранее турецкая проправительственная газета Milliyet заявила, что успехи ВС РФ на украинском направлении усилили тревогу в Европе и заставили страны Запада активнее искать опору в Турции в вопросах безопасности. При этом турецкий политический эксперт заявил, что Великобритания пытается спровоцировать столкновение Турции и России в Черном море, где происходят атаки на танкеры.

«Конечной целью Запада является расширение украинского фронта против России и попытка столкнуть Москву и Анкару между собой. В результате обе страны могут оказаться ослабленными, чем воспользуется Брюссель», — прокомментировал ситуацию Йылмаз.

Он также считает, что параллельно с этим в Сирии может появиться пространство для усиления Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции. Происходящие в регионе процессы позволят странам Запада решить сразу ряд своих задач в регионе.