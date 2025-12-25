Трамп поздравил с Рождеством «левых подонков»

Президент США Дональд Трамп в рождественском поздравлении резко раскритиковал своих политических оппонентов, назвав «левыми подонками».

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«С Рождеством всех, включая радикальных левых подонков, которые делают все возможное, чтобы уничтожить нашу страну, но у них ничего не выходит», — отметил американский лидер.

В той же публикации Трамп затронул вопросы экономики, внутренней безопасности и социальной политики. Глава Белого дома рассказал о рекордных показателях фондового рынка, росте ВВП и отсутствии инфляции, а также связал экономические успехи с тарифной политикой своей администрации.

«Боже, благослови Америку!» — подчеркнул он в конце поздравления.

