Трамп поздравил с Рождеством левых подонков
Президент США Дональд Трамп в рождественском поздравлении резко раскритиковал своих политических оппонентов, назвав «левыми подонками».
Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«С Рождеством всех, включая радикальных левых подонков, которые делают все возможное, чтобы уничтожить нашу страну, но у них ничего не выходит», — отметил американский лидер.
В той же публикации Трамп затронул вопросы экономики, внутренней безопасности и социальной политики. Глава Белого дома рассказал о рекордных показателях фондового рынка, росте ВВП и отсутствии инфляции, а также связал экономические успехи с тарифной политикой своей администрации.
«Боже, благослови Америку!» — подчеркнул он в конце поздравления.
Трамп пожаловался, что Украина отвлекает его от рождественских дел
Ранее Трамп рассказал, что Вашингтон следит за Сантой по всему миру, и призвал его не вторгаться в США.
«Мы хотим убедиться, что с Сантой порядок. Санта очень хороший человек. Мы хотим убедиться, что он не внедрен. Что в нашу страну не вторгается плохой Санта. Мы узнали, что Санта хороший», — подчеркнул американский лидер в разговоре с детьми.