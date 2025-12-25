Трамп расхвалил уголь в качестве подарка от Санты

Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах с американскими детьми в канун Рождества обсудил различные проблемы страны, затронув тему производства энергии, и расхвалил уголь. Об этом сообщает NBC News.

© Газета.Ru

Отвечая на звонки в рамках ежегодного мероприятия вооруженных сил США NORAD «Отслеживаем Санту», Трамп спросил одну из звонивших ему девочек, что она хотела бы получить на Рождество. Ребенок ответил, что уголь – это не тот подарок, о котором она мечтает на праздник.

«Вы имеете в виду чистый, красивый уголь. Извините, я был вынужден это сделать. Извините. Нет, уголь чистый и красивый. Пожалуйста, помните об этом любой ценой. Но вы же не хотите чистый и красивый уголь, верно? Что бы вы хотели?» — ответил ребенку американский лидер.

25 декабря президент РФ Владимир Путин поздравил Трампа с Рождеством. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что телефонный разговор между лидерами организован не был, так как Путин отправил Трампу телеграмму.