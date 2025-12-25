Президент Украины Владимир Зеленский привык к поддержке западных союзников и перестал видеть объективного положения вещей в стране и на фронте. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Джонсон раскритиковал заявление Зеленского о том, что Киев получил поддержку США в определении четких сроков присоединения Украины к ЕС. По его словам, это срывает переговоры с Россией и демонстрирует оторванность президента Украины от реальности. По словам экс-аналитика, Украине "не легче" от заявлений украинского лидера.

"Зеленский делает все, чтобы условия Трампа и Путина стали еще хуже. Посмотрите на его новое обращение — это ведь огромная и отвратительная пощечина всем украинцам", — отметил он.

Зеленский решил ответить на размещение «Орешника» в Белоруссии

24 декабря Зеленский заявил, что конкретная дата вступления Украины в ЕС напрямую обсуждалась с США, и он считает вхождение Украины в ЕС "обязательной гарантией безопасности". Зеленский допустил, что Украина может стать частью ЕС в 2027 или в 2028 году.