Трамп пожаловался, что Украина отвлекает от рождественских дел

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что необходимость заниматься урегулированием украинского конфликта отвлекает от праздничных дел. В канун католического Рождества американский лидер отвечал на вопросы детей, которые звонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона (NORAD), сообщает РИА Новости.

"Я бы мог делать это весь день. Но нужно вернуться к Китаю, России, Украине. Нужно возвращаться к другим вещам", - посетовал президент США.

В Польше чиновники пытались захватить здание консульства России, пишут СМИ

Здание генерального консульства России в Гданьске (Польша) пытались захватить чиновники. Однако их не впустили внутрь, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Polsat.

"Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери", — приводит телеканал сообщение руководителя пресс-службы администрации города Изабелу Козицкую-Прус.

Она также добавила, что на территории дипмиссии присутствуют люди.

Отмечается, что консульство России в Гданьске прекратило функционировать в понедельник. Причиной стал отзыв согласия на его работу министерством иностранных дел Польши.

"Усилим давление": в Германии жестко осадили Зеленского после слов о России

Немецкий политолог Стефан Фрелих заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский зря надеется на поддержку США своего проекта по урегулированию военного конфликта на Украине. По его словам, Россия побеждает, Соединенные Штаты больше не считают Киев партнерами, а будущее Зеленского туманно, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Welt.

"Есть понимание, что Россия побеждает, а американцы больше не являются партнерами (Киеву. — Прим. Ред.). Американцы представляются нейтральными посредниками, но такими не являются, так как усилили давление на Украину. План не сработает", — сказал эксперт, отвечая на вопрос ведущей о проекте Зеленского.

Политолог отметил, что недавние конструктивные переговоры России и США в Майами показали, что Украина и Европа оказались в одиночестве. По его словам, это делает будущее режима Зеленского очень туманным.

Трамп предупредил плохого Санту, чтобы не вторгался в США

Президент США Дональд Трамп предупредил плохого Санту, чтобы тот не вторгался в США. Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты следят за Сантой по всему миру и хотят убедиться, что он не внедрен, пишет РИА Новости.

"Мы следим за Сантой по всему миру. Мы хотим убедиться, что с Сантой порядок. Санта очень хороший человек. Мы хотим убедиться, что он не внедрен. Что в нашу страну не вторгается плохой Санта. Мы узнали, что Санта хороший", - сказал президент США в ходе телефонного общения с детьми.

Украина в 2026 году получит от США рекордно низкий объем военной помощи

Украина получит от США наименьший совокупный объем военной поддержки с начала 2022 года. Речь идет о 400 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы американского правительства.

Так, в 2026 году Киев получит от США только 400 млн долларов по программе закупки новых вооружений USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). Именно такая сумма указана в утвержденном законе об оборонном бюджете на будущий финансовый год. Такая же сумма будет выделена Украине и в 2027 году.

Отмечается, что такой рекордно малый объем средств станет следствием подхода администрации президента США Дональда Трампа.