Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive назвал последнее обращение президента Украины Владимира Зеленского огромной пощечиной всем украинцам.

Он раскритиковал заявление политика о том, что страна получила поддержку США в вопросе установления четких сроков о членстве в Евросоюзе, отметив, что это срывает переговоры с Россией и демонстрирует оторванность украинского лидера от реальности.

Джонсон отметил, что Зеленский настолько привык к поддержке со стороны западных союзников, что не видит объективного положения.

«Жаль, что Украине от этого не легче, но Зеленский делает все, чтобы условия Трампа и Путина стали еще хуже. Посмотрите на его новое обращение — это ведь огромная и отвратительная пощечина всем украинцам», — подчеркнул экс-аналитик ЦРУ.

24 декабря Владимир Зеленский впервые публично раскрыл детали проекта мирного соглашения, который обсуждается на переговорах. В них есть пункт, что Украина станет членом ЕС в определенное время.