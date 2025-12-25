У Трампа в канун Рождество заметили синяки

Президент США Дональд Трамп появился на публике с синяками на обоих запястьях. Об этом сообщает РИА Новости.

В канун католического Рождества Трамп отвечал на вопросы детей, которые звонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона (NORAD), чтобы задать вопросы об упряжке Санта-Клауса. На правой руке американского лидера заметили большое красное пятно, спрятанное под тональным кремом. На левой руке проглядывался синий и местами темно-красный след.

Ранее состояние здоровья Трампа вызвало подозрения из-за его спуска по трапу. Об этом написало издание Daily Beast (DB).