На Украине оценили план Зеленского по численности ВСУ

Бывший премьер Украины Николай Азаров прокомментировал план по урегулированию конфликта с Россией, который представил президент страны Владимир Зеленский. Слова Азарова приводит ТАСС.

Азаров оценил план Зеленского сохранить численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на уровне 800 тысяч человек в мирное время и назвал эту идею невозможной.

«Содержать это абсолютно нереально с точки зрения экономики Украины. То есть украинская экономика не потянет такую огромную армию», — отметил он.

Азаров назвал мирный план Зеленского попыткой затянуть переговоры

Экс-премьер добавил, что планы Зеленского сохранить численность ВСУ говорят о продолжении кризиса.

«Расчет только на одно — продолжение военных действий», — заключил Азаров.

Ранее Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на встрече с США. Документ включает в себя 20 пунктов, часть из которых до сих пор остаются проблемными.