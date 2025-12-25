Король Бельгии поддержал позицию правительства по российским активам

Король Бельгии Филипп в рамках рождественской речи высказался по вопросу замороженных российских активов и поддержал позицию бельгийского правительства против их использования. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Times News.

Филипп отметил, что участие Бельгии на стороне украинского народа остается твердым и непоколебимым.

«Наша позиция по вопросу российских активов никоим образом этого не ставит под сомнение», — добавил он.

Стало известно о согласии всех стран ЕС использовать замороженные активы РФ

19 декабря премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз не планирует когда-либо отдавать России ее заблокированные активы.

В ЕС заблокировано более €210 млрд российских средств, из них €185 млрд находятся в Бельгии. По оценкам ЕК, объем репараций, которые Россия якобы должна выплатить Украине по окончании конфликта, превышает €500 млрд.

До этого Владимир Путин назвал «воровством» планы ЕС по использованию российских активов для выдачи их Украине. Глава государства отметил, что изъятие средств РФ резко снизит доверие к еврозоне.

Ранее премьер Бельгии рассказал, кто стоит за идеей конфисковать активы России.