Японский депутат восхитился мощью России

Предновогодний вид Москвы на фоне конфликта на Украине демонстрирует мощь России, об этом написал в своем блоге депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки.

Судзуки прибыл в российскую столицу 25 декабря впервые за один год и четыре месяца и рассказал, как его восхитило убранство города.

«Глядя на праздничную подсветку по всему городу, сложно поверить, что рядом идет война. Это демонстрирует мощь России», — отметил японский депутат.

Кроме того, Судзуки рассказал о встрече с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко, в ходе которой он попросил о возобновлении поездок на южные Курильские острова для их бывших японских жителей, чьи родные там захоронены.

В завершении Судзуки добавил, что его встретили очень радушно и положительно отнеслись к его визиту в Россию.

