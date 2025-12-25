Зеленский высказался о восстановлении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о восстановлении страны. Его слова приводит «Украинская правда».

По словам Зеленского, Украина планирует привлечь 800 миллиардов долларов на восстановление после окончания конфликта с Россией. Киев намерен получить средства за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств и частных взносов.

Украинский лидер заявил, что предлагаемый им план подразумевает создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, реконструкции на пострадавших территориях и гуманитарных вопросов.

«Например, в 9-м пункте [проекта мирного плана] о фондах: пункт А. США и европейские страны образуют фонд капитала и грантов с целевым размером 200 миллиардов долларов для прозрачного и эффективного инвестирования в Украину», — отметил он.

Ранее Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на встрече с США. Документ включает в себя 20 пунктов, часть из которых до сих пор остаются проблемными.