Неожиданно раскрыта позиция США по Гренландии

Дания выразила резкую реакцию на заявление нового спецпосланника США в Гренландии, губернатора Луизианы Джеффа Лэндри. Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен осудил предположения о возможном присоединении арктической территории к США, обвинив Вашингтон в эскалации ситуации и призвав учитывать мнение самих жителей острова.

Лэндри, назначенный на эту должность президентом Дональдом Трампом, в своих первых комментариях заверил, что администрация не планирует «завоевания» Гренландии.

Возобновление интереса Трампа к Гренландии объяснили

«Мы не собираемся пытаться кого-либо завоевать или отобрать чью-то страну», - подчеркнул он, отметив, что дискуссии должны вестись с населением острова об их потребностях и недостающей защите.

Ранее, после длительного перерыва, Трамп вновь публично выразил интерес к Гренландии и объявил о создании должности спецпосланника, что возобновило международное обсуждение этого вопроса.