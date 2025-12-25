Азаров назвал мирный план Зеленского попыткой затянуть переговоры

Озвученный президентом Украины Владимиром Зеленским «мирный план» нереалистичен, это лишь очередная попытка затянуть время и переговоры, назвал экс-премьер Украины Николай Азаров. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в плане нет реальных решений важных вопросов, в том числе ничего не говорится о сокращении численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проведении выборов. Азаров задался вопросом, кто подпишет мирное соглашение, если полномочия Зеленского давно истекли.

«План сразу создает впечатление такого документа, который направлен на затяжку заключения мирного соглашения», — подчеркнул политик.

Ранее Зеленский опубликовал мирный план по Украине из 20 пунктов.