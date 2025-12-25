Городские власти Гданьска предприняли неудавшуюся попытку взять под контроль здание, в котором ранее располагалось генеральное консульство Российской Федерации. Как информирует польский телеканал Polsat, ссылаясь на заявление руководителя пресс-службы администрации города Изабелы Козицкой-Прус, чиновникам не открыли двери дипломатического объекта.

Несмотря на официальное прекращение работы консульства в понедельник после того как польский МИД отозвал согласие на его функционирование на территории объекта, по словам представительницы властей, продолжают находиться люди. Это консульство являлось последним действовавшим российским консульским учреждением в Польше после ранее состоявшегося закрытия представительств в Кракове и Познани.

Последнее генконсульство России прекратило работу в Польше

Российская сторона, как заявляется в посольстве РФ, настаивает на том, что здание на улице Батория в Гданьске является собственностью Российской Федерации. Там также уточнили, что после прекращения деятельности консульства в здании будет находиться сотрудник административно-технического персонала посольства. Польские власти, в свою очередь, утверждают, что объект принадлежит государству Польше, что делает его правовой статус предметом дипломатического спора.

Решение об отзыве аккредитации было принято польским внешнеполитическим ведомством в середине ноября. Формальным основанием стал инцидент с повреждением железнодорожной инфраструктуры в Мазовецком воеводстве. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что к диверсии якобы причастны двое граждан Украины, сотрудничавших с Россией, однако публичного подтверждения этим утверждениям представлено не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные обвинения, ранее отмечал, что Польша регулярно возлагает на Москву ответственность за все проявления гибридного противостояния, и нынешняя ситуация стала закономерным продолжением этой линии.