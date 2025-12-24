СМИ рассказали, сколько США продержат блокаду венесуэльской нефти

Белый дом приказал войскам США сосредоточиться на соблюдении блокады венесуэльской нефти в течение минимум двух месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

© Газета.Ru

По его словам, основное внимание уделяется санкционному экономическому давлению на правительство венесуэльского лидера Николаса Мадуро, хотя все еще существуют «военные варианты».

В Вашингтоне ожидают, что Венесуэла к концу января столкнется с экономическими проблемами, если не согласится на серьезные уступки США, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что часть представителей Республиканской партии США выступают против вторжения в Венесуэлу и свержения Мадуро, предупреждая о негативных последствиях такого решения.

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми». Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пригрозил Мадуро последствиями за демонстрацию силы.