WP: США создадут центры содержания мигрантов на базе крупных складов

Администрация США планирует перестроить здания промышленных складов в ряде штатов под центры содержания нелегальных мигрантов с целью ускорения их депортации. Об этом пишет The Washington Post.

Согласно данным Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), власти США намерены привлечь подрядчиков к «реконструкции промышленных складов».

В рамках реализации инициативы склады превратят в центры, где перед депортацией будут содержаться в общей сложности до 80 тыс. нелегальных мигрантов, задержанных силовиками в ходе рейдов.

Для этих целей выберут большие склады, расположенные рядом с ключевыми транспортными узлами в штатах Виргиния, Техас, Луизиана, Аризона, Джорджия и Миссури, уточнили журналисты.

Власти планируют создать 7 крупных и 16 небольших центров для мигрантов, в них будут размещаться по 5 и 1,5 тыс. задержанных соответственно.

Вместе с тем, заметили авторы статьи, переоборудование складов для содержание такого числа людей может быть затруднительно. В таких зданиях, в частности, нет систем вентиляции, обогрева и кондиционирования воздуха.