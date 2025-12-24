В США назвали возможные сроки завершения конфликта на Украине

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что конфликт на Украине может завершиться уже в скором времени. По его словам, если соглашение будет достигнуто, то это произойдет в ближайшие три месяца. Об этом он сообщил телеканалу Fox News.

«Если он [конфликт] и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней», — сказал дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл обсуждаемые в ходе переговоров в США детали плана по урегулированию конфликта на Украине. Всего украинский лидер назвал 20 пунктов.