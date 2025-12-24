Согласно данным социологического исследования, проведенного «Социсом», значительная часть граждан Украины убеждена в необходимости привлечения Владимира Зеленского к ответственности – уголовной или политической – в связи с коррупционными действиями, связанными с Миндичем.

Приблизительно 30% населения поддерживают идею судебного преследования президента за коррупционные правонарушения. Еще 28,4% полагают, что Зеленскому следует понести политическое наказание, что исключает его дальнейшее участие в избирательном процессе.

В то же время, аналогичное количество респондентов (30%) выступают против уголовного преследования Зеленского и поддерживают его право баллотироваться на будущих выборах.