Постпред США в НАТО раскрыл, какие остались спорные вопросы по мирной сделке

Спорные вопросы урегулирования на Украине сводятся к обсуждению территорий, рассказал журналистам постпред США в НАТО Мэттью Уитакер. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне глава департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров заявил, что Москва и Вашингтон продолжают диалог об урегулировании массива проблем, образовавшихся в последние годы.

«Суть в том, что в конечном итоге все будет зависеть от территории и от того, как она будет разделена, будь то демилитаризованная зона, зона экономических возможностей, и поскольку мы в основном урегулировали с украинцами вопросы безопасности, я думаю, что Россия, скажем, не будет против этого возражать», — отметил Уитакер.

Ранее постпред сообщил, что Вашингтон в рамках переговоров с Москвой стремится понять, на что максимально готова пойти Россия для урегулирования украинского конфликта.

«Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия», — заметил дипломат.

Уитакер констатировал, что США согласовали с Киевом тему безопасности, остался вопрос территорий.