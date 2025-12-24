В Белом доме прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья Трампа

Американская газета The Guardian опубликовала новость, в которой допустила, что у президента США Дональда Трампа, возможно, есть отклонения в психическом здоровье. В ответ на это помощник пресс-секретаря Белого дома Лиз Хьюстон раскритиковала издание. Комментарий чиновницы приводит сама газета.

«Guardian — это рупор леваков, которому должно быть глубоко стыдно публиковать этот мусор», — заявила Хьюстон.

Кроме того, она отметила, что американскому лидеру присуще трудолюбие, он очень энергичен и открыт с гражданами страны. По ее словам, это сильно контрастирует с его предшественником Джо Байденом.

Помощник пресс-секретаря напомнила, что в ходе правления Байдена СМИ скрывали от американцев серьезный психический и физический упадок лидера.

Ранее о возможных проблемах Трампа со здоровьем писала Daily Beast. Поводом для таких размышлений стал неуверенный спуск президента США по трапу самолета.