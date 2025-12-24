США и Украина не смогли прийти к общему знаменателю по вопросу судьбы ЗАЭС

По информации, опубликованной в издании Le Monde, одним из спорных моментов мирного урегулирования, по которому США и Украина не смогли прийти к общему знаменателю, является вопрос о дальнейшей судьбе Запорожской АЭС.

Американская сторона, в рамках 12-го пункта предложенного проекта соглашения, высказала идею о совместном управлении станцией США, Украиной и Россией. Предполагалось, что каждая из сторон получит по трети акций, а американская сторона возьмет на себя роль основного оператора.

Однако, данное предложение не встретило поддержки у украинской стороны. Владимир Зеленский выразил сомнение в возможности экономического сотрудничества с Россией после текущих событий.

В качестве альтернативы Киев предлагает создать совместное американо-украинское предприятие для управления ЗАЭС. По условиям этого предложения, Украина получала бы половину вырабатываемой электроэнергии, а США могли бы самостоятельно распоряжаться оставшейся частью – об этом сообщил сам Зеленский.