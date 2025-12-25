Принцесса Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми посетили рождественскую службу. Об этом сообщает WWD.

© Global look

Для официального мероприятия Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта выбрали похожие образы в коричневых цветах. Принц Уильям предпочел серое пальто и пестрый шарф.

16 декабря папарацци засняли членов королевской семьи, которые направлялись на ежегодный праздничный обед Карла III в Букингемском дворце. Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с детьми сидели в автомобиле. Принцесса Уэльская надела красный наряд с принтом, золотые длинные серьги и черный бант. Ее дочь, принцесса Шарлотта, была запечатлена в бордовом наряде. Девочке сделали прическу, украсив волосы красным бантом.

До этого состоялся торжественный ужин в честь визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и его жены Эльке Буденбендер. Перед банкетом принц Уильям и Кейт Миддлтон сфотографировались около украшенной елки. Принцесса позировала в тиаре «Восточный венец» королевы Виктории, впервые надев этот исторический головной убор.