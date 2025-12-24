Суд Болгарии одобрил экстрадицию россиянина Ивина в США

Болгарский суд одобрил экстрадицию россиянина Сергея Ивина в США, его адвокат планирует подать документы на апелляцию, рассказали в дипмиссии РФ в Софии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства.

Ранее стало известно, что 19 декабря болгарская полиция по требованию США арестовала россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина.

Соединенные Штаты обвинили их в нарушении американских санкций и отмывании денег.

«По Олегу Ольшанскому принято решение об экстрадиции, но сторона защиты планирует подавать апелляцию. По Сергею Ивину заседания суда по существу дела пока не проводилось», — рассказали тогда в дипмиссии РФ.

Сотрудники консульства России в Болгарии навестили арестованных, присутствовали на слушаниях, добились улучшения условий содержания под стражей.

24 декабря в посольстве рассказали, что суд провел заседание по делу Ивина, вынес решение об удовлетворении просьбы об экстрадиции по обеим статьям обвинения.

Адвокат планирует подать документы на апелляцию в ближайшее время, пояснили дипломаты.