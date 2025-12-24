Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Иисус Христос был палестинцем и первым антиимпериалистом. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул №3».

Во время своей рождественской речи Мадуро заявил, что Иисус был палестинцем, поскольку родился на территории современной Палестины. Кроме того, он также добавил, что Иисуса распяли «империя и олигархия», которые на тот момент господствовали в регионе.

«Наш господь Иисус Христос родился в Вифлееме, в Палестине. Когда он родился, это была Палестина — тысячи лет назад, более двух тысяч лет назад. Он родился в еврейской семье, а затем восстал против господства Римской империи. Таким образом, Иисус Христос стал первым антиимпериалистом, известным в современной истории — по крайней мере за последние три тысячелетия. <...> Наш господь Иисус Христос умер как палестинец и воскрес к вечной жизни как палестинский дух», — заявил Мадуро.

Ранее Мадуро рассказал о том, какую поддержку получает Венесуэла от Совета Безопасности ООН.