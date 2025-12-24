Папа Римский опечалился из-за несостоявшегося рождественского перемирия на Украине

Папа Римский Лев XIV выразил «глубокую печаль» из-за несостоявшегося рождественского перемирия в конфликте на Украине. Об этом сообщает Reuters.

© Газета.Ru

Папа Римский отметил, что его «очень огорчает» то, что на Рождество не состоится перемирия между Москвой и Киевом.

23 декабря папа Римский призвал к всемирному перемирию в канун Рождества. Он призвал «людей доброй воли» уважать «Рождество как день мира» и понадеялся, что стороны его послушают и «мир наступит хотя бы на 24 часа».

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что Украина может говорить о возможности перемирия для того, чтобы нарастить силы и перегруппировать подразделения ВСУ. Также он подчеркнул, что Россию «не раз уже обманывали» по поводу перемирия.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что сделает все возможное для достижения мирной сделки по Украине к Рождеству. Он также отметил, что переговоры между Россией и Украиной «идут хорошо». А 24 декабря 2025 года Зеленский назвал 20 пунктов обновленного мирного плана по Украине.