Король Бельгии прокомментировал решение ЕС по российским активам

Андрей Дуванов

Король Бельгии Филипп прокомментировал решение стран Евросоюза (ЕС) по использованию замороженных российских активов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Во время своего выступления в рамках «Рождественских пожеланий» он заявил, что поддерживает решение альянса не использовать российские активы. При этом, Филипп также подчеркнул, что Бельгия остается на стороне Украины и будет поддерживать ее и дальше. Кроме того, он призвал страны Евросоюза проявить солидарность и сплоченность.

«Участие нашей страны на стороне украинского народа остается непоколебимым. Наша позиция по вопросу активов РФ никоим образом этого не ставит под сомнение», — заявил он.

