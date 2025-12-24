Король Бельгии прокомментировал решение ЕС по российским активам

Король Бельгии Филипп прокомментировал решение стран Евросоюза (ЕС) по использованию замороженных российских активов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Во время своего выступления в рамках «Рождественских пожеланий» он заявил, что поддерживает решение альянса не использовать российские активы. При этом, Филипп также подчеркнул, что Бельгия остается на стороне Украины и будет поддерживать ее и дальше. Кроме того, он призвал страны Евросоюза проявить солидарность и сплоченность.

«Участие нашей страны на стороне украинского народа остается непоколебимым. Наша позиция по вопросу активов РФ никоим образом этого не ставит под сомнение», — заявил он.

Ранее стало известно, что Бельгия усиливает обороноспособность на фоне изменений в НАТО.