«Чтобы умер»: Зеленский раскрыл главное рождественское желание украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский записал рождественское поздравление, в котором заявил, что все украинцы в этот день желают смерти одному человеку. Ролик опубликован в Telegram-канале украинского лидера.

«Чтобы он умер», — сказал Зеленский, озвучивая рождественское желание украинцев.

Чьей именно смерти ждут украинцы, Зеленский уточнять не стал. Кроме того, в своей речи политик назвал россиян «безбожниками» из-за ударов по Украине. По его словам, жители России якобы не имеют ничего общего с христианством и «чем-то человеческим».

24 декабря правительство Украины согласовало указ Владимира Зеленского, который предложил праздновать 7 января День программиста вместо православного Рождества.

До этого украинский лидер объявил, что на Украине изменятся даты некоторых праздников. По словам главы государства, бывают «плохие календарные совпадения», когда «дни трагедий» приходятся на дни профессиональных праздников. Зеленский посчитал, что «все это надо упорядочить». Положительным примером он назвал перенос празднования Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря, как это делают на Западе.

Ранее на Украине отменили выходные на новогодние праздники.