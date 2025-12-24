Научный сотрудник института стран СНГ и политолог-международник Руслан Панкратов заявил, что в словах премьер-министра Италии Джорджи Мелони есть «зашифрованное послание». Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Панкратов заявил, что во время рождественской церемонии в правительственном Дворце Киджи Мелони сказала, что 2026 год будет сильно хуже текущего. Политолог считает, что таким образом итальянский премьер готовит слушателей к грядущему кризису в Европе. При этом он также добавил, что эти слова были «посланием» для элит.

«Это сообщение не является шуткой. Оно представляет собой зашифрованное послание, отражающее состояние европейской элиты. Его важность в том, что оно адресовано не внутреннему аппарату, а партнерам, итальянской разведке и политическим кругам Евросоюза», – заявил он.

Ранее Джорджа Мелони выступила с рождественским поздравлением в Дворце Киджи. Во время своей речи она заявила, что следующий год будет хуже, чем предыдущий.