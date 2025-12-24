Каллас прокомментировала санкции США против европейцев

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала санкции США против европейских граждан попыткой поставить под сомнение суверенитет ЕС.

© Global look

«Решение США ввести ограничения на поездки для европейских граждан и должностных лиц является неприемлемым и представляет собой попытку поставить под сомнение наш суверенитет», — цитирует её РИА Новости.

Каллас призвала США вспомнить уставы ООН и НАТО на фоне истории с Гренландией

Ранее сообщалось, что ЦБ намерен взыскать с европейских банков убытки от блокировки и использования активов Москвы.