Каллас прокомментировала санкции США против европейцев

Каллас назвала санкции США попыткой поставить под сомнение суверенитет ЕС
Глава евродипломатии Кая Каллас назвала санкции США против европейских граждан попыткой поставить под сомнение суверенитет ЕС.
«Решение США ввести ограничения на поездки для европейских граждан и должностных лиц является неприемлемым и представляет собой попытку поставить под сомнение наш суверенитет», — цитирует её РИА Новости.
Каллас призвала США вспомнить уставы ООН и НАТО на фоне истории с Гренландией
Ранее сообщалось, что ЦБ намерен взыскать с европейских банков убытки от блокировки и использования активов Москвы.