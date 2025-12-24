Украина пытается подменить реальность громкими заявлениями для поддержания западного интереса, не имея на руках никаких доказательств. Так чрезвычайный и полномочный посол Константин Долгов в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал недавние заявления Владимира Зеленского об ударах по России ракетами «Фламинго».

По его словам, такие заявления главы киевского режима это попытки каким-то образом поднять свой рейтинг в глазах западных партнеров.

«Он денег сейчас не получает столько, сколько хотел бы, оружия не получает столько, сколько хотел бы, потому что в первую очередь мы не даем это делать: бьем по соответствующей инфраструктуре», — заявил дипломат.

По его мнению, такими декларациями украинские власти лишь пытаются продлить агонию. Более того, у Киева отсутствуют какие-либо данные объективного контроля, подтверждающие успешность применения упомянутых ракет.

Дипломат отметил, что даже если подобные удары и имели место, они не способны оказать никакого влияния на ход специальной военной операции. Заявления же Зеленского, вероятно, рассчитаны исключительно на западную аудиторию.