Раскрыта очередная уловка Зеленского ради продолжения войны на Украине

© Michael Kappeler/dpa/TACC

Зеленский якобы пошёл на серьёзный компромисс в попытке приблизить завершение конфликта на Украине, сообщает издание Newsweek. По оценке журнала, речь идёт о наиболее масштабной уступке со стороны Киева за всё время переговорного процесса.

В «Почте России» начались массовые увольнения

Сотрудники «Почты России» начали массово уходить с работы. Всего с начала года из-за низких зарплат и растущего списка обязанностей компанию покинули порядка 40 тысяч человек, сообщает Mash.

Генерал оценил скрытые резервы ВСУ

Численность скрытых резервов ВСУ на территории Украины может достигать 80 тысяч военнослужащих. Как сообщает News.ru, об этом заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Роднина жестко прокомментировала возвращение Валиевой

На данный момент сложно оценить карьерные возможности российской фигуристки Камилы Валиевой, у которой заканчивается четырехлетняя дисквалификация. Такое мнение выразила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, передает «Газета.Ru».

Блогер Лерчек экстренно госпитализирована в Москве

Блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) была экстренно госпитализирована с угрозой выкидыша. Фигурантку уголовного дела доставили в одну из московских больниц накануне вечером, сообщает Shot.

Bloomberg назвал российский рубль самой сильной валютой 2025 года

С начала этого года российский рубль укрепился на 45 процентов, показав лучшую годовую динамику с 1994 года. По оценкам агентства Bloomberg, российская валюта вошла в пятерку самых доходных мировых активов, уступив по этому показателю только драгоценным металлам.

Озвучена новая версия взрыва на юге Москвы

Расследование взрыва машины ДПС в Москве может выявить, что за инцидентом стояла группа лиц. Такое предположение в разговоре с News.ru высказал глава Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Сергей Гончаров.

Протесты и митинги: в ЕС началась паника из-за одного решения

Расширение зоны свободной торговли с Латинской Америкой вызывает опасения у европейских аграриев и приводит к протестам. Фермеры, недовольные новыми условиями, устраивают массовые демонстрации, блокируют дороги и вступают в конфликты с полицией. Эти акции протеста вынудили Европейский Союз отложить подписание соглашения, пишет РИА Новости.

Россия запатентовала космическую станцию с искусственной гравитацией

© janiecbros/iStock.com

Российская компания «Энергия» запатентовала концепцию космической станции, создающей искусственную гравитацию в 0,5 g (50% от земной гравитации) за счет вращения. Станция будет состоять из центрального модуля и вращающихся жилых модулей, соединенных гибким переходом, пишет Space.com.

В России продлят льготу для некоторых автовладельцев на 2026 год

© Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Льготный проезд для электромобилей в России по платным трассам планируется продлить на 2026 год. Поручение проработать соответствующую возможность первый вице-премьер Денис Мантуров дал Минэкономразвития и Минпромторгу, сообщает «Коммерсантъ».

