В Белоруссии рассказали о том, как Протасевич работал разведчиком

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал о том, как бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич работал разведчиком. Об этом сообщает БелТА.

По словам Тертеля, Протасевич выполнял функции разведчика в 2020 году, когда в Белоруссии были масштабные протесты. Как уточнил председатель КГБ, Протасевич находился за границей, но добывал для Минска важную информацию.

«Да, Протасевич является сотрудником нашей внешней разведки. Этот человек работал на территории ряда государств в боевой обстановке. <...> Его вклад был достаточно серьезным по ряду аспектов», — заявил Тертель.

Он уточнил, что в 2020 году белорусские силовики получали «серьезный процент данных» именно от Протасевича. Именно по этой причине, как подчеркнул Тертель, Минск заранее знал о том, как будет развиваться протест.

«Благодаря его работе мы владели динамикой создания этих подрывных центров: кто за ними стоял, кто финансировал, кто (к примеру, бывший премьер Польши) приезжал туда, какие деньги обещал, из какого фонда, сколько должностей выделили на варшавский офис», — добавил он.

Напомним, что Протасевич являлся одним из создателей оппозиционного Telegram-канала Nexta, который был признан экстремистским в Белоруссии. 23 мая 2021 года его задержали в аэропорту Минска, при этом самолет Протасевича летел из Афин в Вильнюс — борт совершил незапланированную посадку после того, как получил ложное сообщение о взрывном устройстве. Позже Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы, но уже 16 мая его помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он же заявил, что Протасевич является сотрудником национальной разведки. Сам Протасевич подтвердил эту информацию журналистам.

Ранее Протасевич стал ведущим на белорусском ТВ.